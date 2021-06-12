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В Городке пришли в негодность два моста, а денег на их ремонт нет

12.06.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два автомобильны моста в Городке непригодны для эксплуатации, один из них уже перекрыли, а денег в районе на ремонт нет.




О проблеме написала газета «Гарадоцкі веснік», куда обратились жители райцентра — 32 дома на улицах Черняховского и Правды вынуждены объезжать закрытый мост по большому крюку.

Заместитель председателя райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Колец сообщил изданию, что аварийных моста в Городке даже два:

— Да, действительно, на данном участке уже установлены блоки и соответствующие знаки, запрещающие проезд транспорта. По мосту можно передвигаться пешком и на велосипедах. Для автомобильного транспорта предусмотрен объезд, но в ближайшее время будет обустроен новый, более удобный его вариант. В городе есть ещё проблемный мост на улице Галицкого. По заключению специалистов, он также не пригоден к эксплуатации.

Местные власти планируют включить в программу капитального ремонта оба моста. Для этого требуется ряд документов: заключения экспертизы, разработка проектно-сметной документации. Только после этого возможна их реконструкция.

Однако, как оказалось, в бюджете района на текущий год денег на ремонт этих мостов нет. Поэтому чиновники надеются на финансирование из области.

Пока же жителей Городка успокаивают тем, что будут организованы более удобные маршруты объезда аварийных мостов, пишут ННВ.
 
 
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Два автомобильны моста в Городке непригодны для эксплуатации, один из них уже перекрыли, а денег в районе на ремонт нет.
 
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