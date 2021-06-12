Замглавы Минэнерго: БелАЭС снизит валютную нагрузку на страну на 550 млн долларов в год

БелАЭС позволит стране снизить валютную нагрузку на 550 млн долларов в год на импорте природного газа, заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.





Он напомнил, что первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему 3 ноября 2020 года. «За этот период, период пусконаладки, опытно-промышленной эксплуатации, блок сегодня выработал 2,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, которая отпускалась в энергосистему и по линиям электропередачи она реализована во все регионы страны», — сообщил замминистра в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, эти 2,9 млрд кВт·ч позволили стране сэкономить валюты более чем на 100 млн долларов. «Не закупали мы импортируемый природный газ для выработки электроэнергии. С учетом того что станция перешла работать в режим промышленной эксплуатации, экономический эффект снижения валютной нагрузки на страну в год составит порядка 550 млн долларов», — сказал Михадюк.

По его словам, в установленные сроки реализованы намеченные мероприятия по интеграции БелАЭС в энергосистему страны: на ТЭЦ и крупных котельных введены электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт, идет работа по строительству пиково-резервных энергоисточников, которые в течение 15 минут смогут выходить на номинальную мощность, обеспечивая надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня приемочная комиссия во главе с вице-премьером Юрием Назаровым подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока АЭС. Таким образом, первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что ввести второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.

Читайте также: