О России - с любовью: Орейро оригинально поздравила россиян - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро оригинально поздравила россиян с Днем России, который отмечается 12 июня. Видеообращение звезды опубликовано на странице российского посольства в Аргентине в Twitter .

"Россия для меня — тоже Родина! Я Вас люблю!" — сказала Орейро и добавила к своим словам воздушный поцелуй зрителям.

На кадрах певица предстала в красном кокошнике с золотой отделкой.

Звезда из Уругвая, наиболее известная зрителям постсоветского пространства по главной роли в сериале "Дикий ангел", уже не впервые обращается к россиянам на их родном языке. В прошлом году она исполнила на русском языке легендарную песню Булата Окуджавы в честь Дня Победы , а недавно спела на русском про COVID-19.

Артистка регулярно выступает в России с концертами, а в 2018 году записала песню для Чемпионата мира по футболу, проводившегося в России.

В 2019 году Наталия Орейро обратилась к президенту России Владимиру Путину - она попросила у президента российский паспорт . Она добавила, что чувствует себя "более русской, чем Жерар Депардье", у которого российское гражданство уже есть.

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