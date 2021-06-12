|
О России - с любовью: Орейро оригинально поздравила россиян - видео
12.06.2021 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро оригинально поздравила россиян с Днем России, который отмечается 12 июня. Видеообращение звезды опубликовано на странице российского посольства в Аргентине в
"Россия для меня — тоже Родина! Я Вас люблю!" — сказала Орейро и добавила к своим словам воздушный поцелуй зрителям.
На кадрах певица предстала в красном кокошнике с золотой отделкой.
Звезда из Уругвая, наиболее известная зрителям постсоветского пространства по главной роли в сериале "Дикий ангел", уже не впервые обращается к россиянам на их родном языке. В прошлом году она исполнила на русском языке легендарную песню Булата Окуджавы
Артистка регулярно выступает в России с концертами, а в 2018 году записала песню для Чемпионата мира по футболу, проводившегося в России.
В 2019 году Наталия Орейро обратилась к президенту России Владимиру Путину - она попросила у президента
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уругвайская звезда предстала перед зрителями в кокошнике и обратилась к ним по-русски, отметив, что Россия для нее - тоже родина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)