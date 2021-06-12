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Back in USSA: 5 вещей из СССР, которые вы будете носить этим летом

12.06.2021 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пару лет назад в моду снова вошли 90-е: модницы стали все чаще разбирать антресоли своих мам и доставать на свет настоящие "жемчужины" гардероба. 

Сегодня модой правят 60-е и 70-е годы, но для того, чтобы раздобыть стильные вещи того времени, нужно оставить в покое мамин шкаф и наконец-то добраться до бабушкиного сундука. Находки обещают быть поистине аутентичными и ценными, не зря современные бренды стараются создавать свои модели по примеру винтажных.

Самые трендовые вещи из СССР, которые вы можете носить прямо сейчас – в модной подборке Sputnik. Бабушка бы одобрила.

Косынка или платок

Ретро-аксессуар остается трендом уже несколько сезонов подряд и не собирается сдавать свои позиции. Носите с комбинезонами, свитерами теплых тонов, объемными жакетами и пальто.

Макраме

Один из самых популярных разделов в женских журналах того времени – с выкройками. Скромный выбор в магазинах заставлял девушек плести себе все – от воротничков до жилеток. Сегодня модницы носят "хэндмэйд"-топы, платья и купальники из макраме.

Сумка-авоська

Тренд затронул индустрию из-за темы разумного потребления и сразу же вписался в гардеробы модных инфлюенсеров. Авоська – это не только идейно и экологично, но также стильно. Носите на прогулку, во время шоппинга, на пляж и даже в офис.

Цветочное платье

Флоральная тема – любимый ход дизайнеров в летний сезон. И пока модные мира сего ломают голову над сложным кроем, самой популярной остается лаконичная, советская модель. Легкая и без усложнений.

Леггинсы с тесемками

Тренд, который должны помнить многие – леггинсы со штрипками или тесемками. Тесемки – это полоски ткани на краях изделия, которые обхватывают ступни и не дают брюкам подняться. Модные блогеры носят леггинсы с туфлями или ботильонами на каблуках – чтобы выделить необычный элемент.

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Вслед за косухами, свитерами с плечиками и джинсовыми комбинезонами трендами становятся и другие вещи из гардеробов наших мам и бабушек.
 
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