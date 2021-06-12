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Избраны новые непостоянные члены СБ ООН

12.06.2021 11:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразилия, ОАЭ, Габон, Албания и Гана войдут в состав Совета Безопасности ООН в 2022-2023 годах, передают западные СМИ.



На голосовании на Генассамблее ООН Гана получила 185 голосов, Габон - 183 голоса, Бразилия - 181 голос, ОАЭ - 179 голосов, Албания - 175 голосов, пишет interfax.by.

В январе 2022 года эти страны сменят в Совбезе ООН Сент-Винсент и Гренадины, Вьетнам и Эстонию, Нигер и Тунис.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, включая пять постоянных с правом вето - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания - и 10 непостоянных членов, половина из которых заменяется ежегодно. Это единственный орган ООН, который может принимать юридически обязательные к выполнению решения, например, введение санкций и санкционирование применения силы.

Для обеспечения географического представительства в СБ ООН места распределяются по региональным группам.
 
 
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Бразилия, ОАЭ, Габон, Албания и Гана войдут в состав Совета Безопасности ООН в 2022-2023 годах, передают западные СМИ.
 
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