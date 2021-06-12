Источник материала: UDF

Вот какие эмоции были на лице Путина в момент, когда журналист задавал неудобный вопрос

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении», — заявил президент России.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Путина спросили, убийца ли он. Вот что он ответил Путин в ответ на вопрос об «убийце» рассмеялся.

В ходе разговора корреспондент NBCспросил у, «убийца» ли он.Путин в ответ на вопрос об «убийце» рассмеялся и сказал: «Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет».Журналист NBC News перечислил имена известных людей, убитых в России за последние годы: