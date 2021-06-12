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У Путина спросили, убийца ли он. Вот что он ответил
Источник материала: UDFПрезидент России Владимир Путин в преддверии встречи с американским президентом Джо Байденом дал интервью телеканалу NBC News.
В ходе разговора корреспондент NBC Кейр Симмонс спросил у Владимира Путина, «убийца» ли он.
Путин в ответ на вопрос об «убийце» рассмеялся и сказал: «Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет».
Вот какие эмоции были на лице Путина в момент, когда журналист задавал неудобный вопрос
Журналист NBC News перечислил имена известных людей, убитых в России за последние годы: Сергея Магнитского, Анны Политковской, Бориса Немцова, Михаила Лесина.
«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении», — заявил президент России.
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Путин в ответ на вопрос об «убийце» рассмеялся.
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