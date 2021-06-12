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Очень странные дела
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Однако, как пишет Telegram-канал, его показали лишь два раза:
— И два раза он писал в блокноте одно и то же. Если сравнить с видео от 27 мая, то одинаковые даже некоторые перебивки.
А вот фото 27 мая. Папки, сирень и даже стулья не двигаются. И как им это удается? Две недели прошло как-никак..., — пишет Telegram-канал.
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