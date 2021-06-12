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Надаль впервые с 2016-го не выиграет «Ролан Гаррос». Он впервые проиграл на турнире после четвертьфинала
Источник материала: Партизан
13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль (3), в пятницу уступивший Новаку Джоковичу (1) 6:3, 3:6, 6:7, 2:6, не выиграет в Париже титул впервые с 2016-го.
35-летний испанец, потерпевший на «Ролан Гаррос» только третье поражение на 16 лет выступлений, впервые проиграл на турнире после четвертьфинала.
В 2009-м, напомним, Надаль проиграл в Париже Робину Содерлингу в 1/8, в 2015-м – Джоковичу в 1/4, а в 2016-м снялся после второго круга из-за травмы. Все остальные сезоны, начиная с дебютного 2005-го, Надаль на «Ролан Гаррос» побеждал,
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Надаль впервые с 2016-го не выиграет «Ролан Гаррос». Он впервые проиграл на турнире после четвертьфинала
13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль (3), в пятницу уступивший Новаку Джоковичу (1) 6:3, 3:6, 6:7, 2:6, не выиграет в Париже титул впервые с 2016-го.
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