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Каждый день в Беларуси убивают десятки бакланов: за что?
Источник материала: Партизан
Под Новолукомлем неизвестные расстреляли колонию бакланов. Местная жительница, которая поделилась с “Витебским курьером” страшными фотографиями уничтоженных птиц, предполагает, что бакланов перестреляли рыбаки.
Уцелекшие птенцы бакланов / vkurier.info
Снимки и правда выглядят жутко: тушки птенцов лежат на земле, их родители свисают с разорённых гнезд.
История противостояния рыбаков и бакланов не нова. Птицы рыбачат лучше, чем люди. Людей это раздражает?,
“Каждый день отстреливаем 20-30 птиц”
Если посмотреть на фотографии мёртвых птиц, вопросов, кого в этом противостоянии жалеть — не возникает. Если позвонить в рыбхозы, их сотрудников тоже становится жалко. Стаи бакланов ежедневно съедают килограммы рыбы, которую они растят. А это всё деньги.
В одном из рыбхозов, сотрудники которого пообщались с Еврорадио, бакланов назвали коротко: “Наша беда”. Бакланы — хорошие ныряльщики. Они вылавливают рыбу на глубине до двух метров. И могут захватить за раз до пятисот грамм.
— Бакланы нападают на нас, мы тоже с ними боремся, — рассказывают Еврорадио в рыбхозе. — Есть места, где их по сотне. Садятся на пруд и начинают ловить рыбу. Один баклан до двух килограмм рыбы в день съедает!
По закону на рыбхозах бакланов можно уничтожать почти круглый год. Чем там и занимаются.
— Каждый день отстреливаем 20-30 птиц, иногда доходит до 50. Но их не становится меньше. Они всё добавляются и добавляются.
Один охотник добывает в день 14-15 бакланов. Они приходят на территорию рыбхоза со своими ружьями и патронами. Им за это платят рыбой. За каждого убитого баклана — три кило рыбы, за каждую убитую цаплю — два килограмма.
Бакланы — отличные ныряльщики и охотники / Новости сибирской науки
— Охотники сдают нам лапы и клювы. Завели специальный журнал, в котором они регистрируют свои трофеи. В конце года подсчитываем, — говорит директор рыбхоза.
Мясо бакланов выбрасывают. В пищу его употребляют очень немногие — от него слишком сильно пахнет рыбой.
С 1 до 30 мая отстреливать бакланов нельзя. У них период гнездования. Живут в лесу, питаться прилетают на рыбхоз. Тогда директор просто смотрит, как они едят его рыбу.
— А есть люди, которые заступаются за бакланов?
— Я таких не встречал, — говорит директор рыбхоза. — Местные жители этого не видят, все происходит на рыбхозе. Даже, наверно, не знают, что у нас такая беда есть.
АПБ: бакланы не забирают у природы последнее — в отличие от человека
— Эта тема искусственно усложнённая, — говорит директор “Аховы птушак бацькаўшчыны” Александр Винчевский. — Наши люди считают этих птиц инвазивным видом, который заполонил Беларусь только в 1990-х годах. На самом деле бакланы, как и белые цапли, жили в Беларуси ещё в XIX веке. Вероятнее всего, их истребили, а в 90-х они вернулись.
Да, бакланы и цапли едят рыбу. Без рыбы они просто не могут жить, это их основная пища. Но люди преувеличивают аппетиты бакланов, говорит Винчевский.
— Недалеко от моей дачи находится рыбхоз, вокруг — множество бакланов. Но я только несколько раз в год вижу баклана, который проглатывает рыбу. А люди, насмотревшись подобных роликов в интернете, считают, что рыбу бакланы едят килограммами. На деле птица съедает 500-700 грамм рыбы в день. Люди вылавливают в водоёмах намного больше.
Причём, если речь о естественном водоёме, то, в отличие от человека, баклан не заберёт у природы последнее. И бакланы, и цапли — ещё одни враги рыболовов — живут только в местах, где рыбы много.
— Они не будут охотиться там, где её мало. Когда плотность рыбы опускается ниже определённого порога, бакланы уходят, дают рыбе восстановиться. В отличие от человека, который может выловить всё.
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