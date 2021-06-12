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Умер легенда советского и белорусского спорта Игорь Железовский

12.06.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прославленный советский конькобежец, одна из легенд белорусского спорта Игорь Железовский умер 12 июня.

Умер легенда советского и белорусского спорта Игорь Железовский

Как сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на представителей Союза конькобежцев России, «скорбим вместе с близкими и семьей Игоря».

Игорь Железовский родился в Орше 1 июня 1963 года. Заслуженный мастер спорта, один из лучших конькобежцев мира 80-90-х годов. Шестикратный чемпион мира, дважды призер Олимпийских игр. Пять раз признавался лучшим спортсменом Беларуси.  В 1996-2001 годах возглавлял Паралимпийский комитет Беларуси.

В последние году делал очень критичные заявления об Александре Лукашенко.

 

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Прославленный советский конькобежец, одна из легенд белорусского спорта Игорь Железовский умер 12 июня.
 
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