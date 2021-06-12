Умер легенда советского и белорусского спорта Игорь Железовский

Прославленный советский конькобежец, одна из легенд белорусского спорта Игорь Железовский умер 12 июня.





Как сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на представителей Союза конькобежцев России, «скорбим вместе с близкими и семьей Игоря».

Игорь Железовский родился в Орше 1 июня 1963 года. Заслуженный мастер спорта, один из лучших конькобежцев мира 80-90-х годов. Шестикратный чемпион мира, дважды призер Олимпийских игр. Пять раз признавался лучшим спортсменом Беларуси. В 1996-2001 годах возглавлял Паралимпийский комитет Беларуси.

В последние году делал очень критичные заявления об Александре Лукашенко.

Читайте также: