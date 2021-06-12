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Умер известный белорусский конькобежец Игорь Железовский

12.06.2021 12:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер известный белорусский конькобежец Игорь Железовский
Игорь Железовский / svaboda.org
Не стало Игоря Железовского, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.

По ее словам, «Железовский скончался сегодня утром». Ему было 58 лет.

Игорь Железовский родился в Орше. В 80-90-е годы ХХ века считался одним из сильнейших в мире конькобежцев-спринтеров. Шесть раз выигрывал чемпионаты мира, при этом на олимпиадах ему не очень везло. В его активе лишь серебро Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году и бронза игр в Калгари-1988.

После завершения спортивной карьеры Железовский возглавлял Белорусский союз конькобежцев (до 2005 года), был президентом Паралимпийского комитета Беларуси (до 2001-го). Последние годы жил в России и занимался бизнесом. Прошлым летом комментировал предвыборную кампанию в Беларуси — разгон мирных акций протеста и задержания людей.

«Видимо, [Лукашенко] ...испугался, что реально никто не проголосует, потому что к этому все шло. Плюс постарел, отстал в технологиях», — говорил в июле 2020 года прославленный спортсмен.
 
 
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