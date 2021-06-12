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Игорь Железовский / svaboda.org

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«Видимо, [Лукашенко] ...испугался, что реально никто не проголосует, потому что к этому все шло. Плюс постарел, отстал в технологиях», — говорил в июле 2020 года прославленный спортсмен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер известный белорусский конькобежец Игорь Железовский Ему было всего 58 лет.

По ее словам, «Железовский скончался сегодня утром». Ему было 58 лет.родился в Орше. В 80-90-е годы ХХ века считался одним из сильнейших в мире конькобежцев-спринтеров. Шесть раз выигрывал чемпионаты мира, при этом на олимпиадах ему не очень везло. В его активе лишь серебро Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году и бронза игр в Калгари-1988.После завершения спортивной карьеры Железовский возглавлял Белорусский союз конькобежцев (до 2005 года), был президентом Паралимпийского комитета Беларуси (до 2001-го). Последние годы жил в России и занимался бизнесом. Прошлым летом комментировал предвыборную кампанию в Беларуси — разгон мирных акций протеста и задержания людей.