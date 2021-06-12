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На предприятии в Миорах / Иллюстративное фото mijory.by​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На предприятии в Миорах ждали Лукашенко, а начались задержания Официальной информации о задержаниях пока нет.

Об этом TUT.byнесколько работников.Они утверждают, что 11 июня ожидался приезд Александра Лукашенко и к нему готовились. Но внезапно ситуация изменилась, и подготовительные работы прекратились.На заводе распространилась информация, что силовики заинтересовались каким-то оборудованием, которого не нашли.Официальной информации о задержаниях пока нет.