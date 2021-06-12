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Почему врачи рекомендуют спать без нижнего белья

12.06.2021 12:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему врачи рекомендуют спать без нижнего белья
Иллюстративное фото
Многие из нас спят зимой в пижаме, а летом – в одном нижнем белье. Однако врачи рекомендуют как женщинам, так и мужчинам, спать без него.

По мнению экспертов, сон в нижнем белье наносит больше вреда, чем пользы. Во избежание размножения болезнетворных бактерий медики рекомендуют избавляться от нижнего белья и давать отдых интимным частям тела.

Бактерии скапливаются и размножаются на тех участках тела, где происходит наибольшее потоотделение, и гениталии к ним относятся в первую очередь. При этом мужчины рискуют своей фертильностью – способностью к оплодотворению.

Доктор Алисса Двек, практикующий гинеколог нескольких медицинских центров Нью-Йорка (США), говорит:

“Я часто рекомендую своим пациентам спать без нижнего белья. Если гениталии постоянно покрыты слоем одежды (в особенности из ткани, не впитывающей влагу), создается идеальная среда для размножения бактерий. Это может привести к возникновению опрелостей, раздражений на коже и инфекций“.
 
 
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По мнению экспертов, сон в нижнем белье наносит больше вреда, чем пользы.
 
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