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“Я часто рекомендую своим пациентам спать без нижнего белья. Если гениталии постоянно покрыты слоем одежды (в особенности из ткани, не впитывающей влагу), создается идеальная среда для размножения бактерий. Это может привести к возникновению опрелостей, раздражений на коже и инфекций“.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему врачи рекомендуют спать без нижнего белья По мнению экспертов, сон в нижнем белье наносит больше вреда, чем пользы.

По мнению экспертов, сон в нижнем белье наносит больше вреда, чем пользы. Во избежание размножения болезнетворных бактерий медики рекомендуют избавляться от нижнего белья и давать отдых интимным частям тела.Бактерии скапливаются и размножаются на тех участках тела, где происходит наибольшее потоотделение, и гениталии к ним относятся в первую очередь. При этом мужчины рискуют своей фертильностью – способностью к оплодотворению.Доктор, практикующий гинеколог нескольких медицинских центров Нью-Йорка (США), говорит: