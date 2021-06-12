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Rolls-Royce впервые возглавит женщина
Источник материала: Партизан
Британская Rolls-Royce Group plc, которая производит двигатели и другое оборудование для авиации, морских судов и оборонной промышленности, назвала имя нового председателя правления. С 1 октября компанию впервые возглавит женщина — Анита Фрю.
Фото: Rolls-Royce Group
Госпожа Фрю сменит на этой должности 70-летнего сэра Иэна Дэвиса, который решил уйти на пенсию,
Анита Фрю — опытный управленец. На данный момент она руководит советом директоров компании Croda plc, которая специализируется на химических добавках для различных отраслей, включая фармацевтику, бытовую химию, косметику и средства защиты растений. Она также является неисполнительным директором BHP Group.
Вникать в свои обязанности, сказано в заявлении Rolls-Royce Group, Фрю начнет уже с 1 июля. Ее основной задачей будет восстановление компании после пандемии, когда потеряна часть доходов из-за падения спроса на самолеты и их комплектующие.
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Британская Rolls-Royce Group plc, которая производит двигатели и другое оборудование для авиации, морских судов и оборонной промышленности, назвала имя нового председателя...
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