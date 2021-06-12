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Руцкой заявил, что после штурма Белого дома «баржей трупы вывозили»

12.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший первый вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой заявил, что число погибших при штурме здания Верховного Совета РФ в 1993 году было занижено властями.


Фото: RUWIKIPEDIA

 Официальные источники сообщали о 150 жертвах, но Руцкой говорит, что их было в 10 раз больше, пишет mk.ru. 

В интервью «Ленте. Ру» он рассказал, что при штурме погибли более полутора тысяч человек.

«Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке», — заявил политик. По его данным, при обстреле применялись кумулятивные снаряды, которые прошивают преграду и взрываются внутри.

Руцкой также сообщил, что после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР он пытался убедить лидера Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора. В списке значился и будущий президент страны Борис Ельцин.
 
 
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Бывший первый вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой заявил, что число погибших при штурме здания Верховного Совета РФ в 1993 году было занижено...
 
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