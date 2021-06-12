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Руцкой заявил, что после штурма Белого дома «баржей трупы вывозили»
Источник материала: Партизан
Бывший первый вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой заявил, что число погибших при штурме здания Верховного Совета РФ в 1993 году было занижено властями.
Фото: RUWIKIPEDIA
Официальные источники сообщали о 150 жертвах, но Руцкой говорит, что их было в 10 раз больше,
В интервью «Ленте. Ру» он
«Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке», — заявил политик. По его данным, при обстреле применялись кумулятивные снаряды, которые прошивают преграду и взрываются внутри.
Руцкой также сообщил, что после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР он пытался убедить лидера Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора. В списке значился и будущий президент страны Борис Ельцин.
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Бывший первый вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой заявил, что число погибших при штурме здания Верховного Совета РФ в 1993 году было занижено...
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