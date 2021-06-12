Руцкой заявил, что после штурма Белого дома «баржей трупы вывозили»





Фото: RUWIKIPEDIA





пишет mk.ru. Официальные источники сообщали о 150 жертвах, но Руцкой говорит, что их было в 10 раз больше,mk.ru.





рассказал , что при штурме погибли более полутора тысяч человек. В интервью «Ленте. Ру» он, что при штурме погибли более полутора тысяч человек.





«Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке», — заявил политик. По его данным, при обстреле применялись кумулятивные снаряды, которые прошивают преграду и взрываются внутри.





Руцкой также сообщил, что после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР он пытался убедить лидера Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора. В списке значился и будущий президент страны Борис Ельцин.