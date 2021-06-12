ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор телеканала «Белсат»: «Давать возможность БТ транслировать ЕВРО-2020 — это то же самое, если бы такой шанс был дан КГБ. Мы заявляем о готовности вещать спортивные мероприятия»

12.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы прокомментировала принятую резолюцию депутатами Европарламента. Напомним, депутаты предлагают забрать права на трансляцию Евро-2020 у БТРК и бесплатно передать их телеканалу «Белсат.



«Начну с того, что БТ уже давно не является общественным телевидением и не стоит всерьез воспринимать то, что говорят его представители. На данный момент это всего лишь инструмент власти и давления на граждан. На протяжении всего существования «Белсата» беларусская пропаганда не произнесла ни одного доброго слова в наш адрес, поэтому слова Ивана Эйсмонта меня не удивили, а всего лишь подтвердили их отношение к свободным СМИ.

Относительно трансляции чемпионата Европы по футболу могу сказать следующее: давать такую возможность БТ — это то же самое, если бы такой шанс был дан беларусскому КГБ.

 «Белсат» заявляет о своей технической и организационной готовности вещать спортивные мероприятия и другие важные события для телезрителей в Беларуси в случае предоставления нам таких прав. Для этого мы готовы использовать все наши платформы: спутниковое телевидение, канал YouTube, веб-сайт и социальные сети, в соответствии со всеми юридическими и организационными требованиями.

Напомню, что «Белсат» — это независимый телеканал, который служит своему зрителю и является его голосом. Мы строго придерживаемся своих ценностей, которые включают в себя независимость и свободу слова, продвижение беларусской культуры и языка, терпимость и уважение, а также формирование чувства социальной солидарности», – сказала Ромашевская-Гузы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы прокомментировала принятую резолюцию депутатами Европарламента. Напомним, депутаты предлагают забрать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер известный белорусский конькобежец Игорь Железовский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by