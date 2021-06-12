ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РФ выдала Беларуси шестерых обвиняемых в совершении преступлений

12.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений на территории Беларуси, сообщили в российском ведомстве в четверг.


Андрей Гиринович обвиняется в том, что в июне прошлого года незаконно проник в дом, откуда похитил имущество. Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в г. Добруше Республики Беларусь, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно похитил имущество из автомобиля. Он же в июне 2014, действуя группой лиц по предварительному сговору, проник на территорию строящегося объекта, откуда также тайно похитил имущество, говорится в сообщении, пишет interfax.by.

Вадим Мельник обвиняется в том, что в июне 2020 года в г. Гомеле Республики Беларусь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому лицу не менее 7 ударов руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он совершил грабеж, добавили в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, российская Генпрокуратура удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района г. Минска Республики Беларусь. 
Спасибко признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя совместно с другими лицами, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере – амфетамин общей массой 47,83 г, а также опасное наркотическое средство – марихуану общей массой 0,49 г (в сухом виде), которые хранил до задержания.

Также правоохранительным органам Республики Беларусь переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности.

Одновременно с экстрадицией в Республику Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.

Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Астрологи назвали главную ошибку в отношениях у каждого знака Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by