РФ выдала Беларуси шестерых обвиняемых в совершении преступлений





пишет interfax.by. Андрей Гиринович обвиняется в том, что в июне прошлого года незаконно проник в дом, откуда похитил имущество. Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в г. Добруше Республики Беларусь, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно похитил имущество из автомобиля. Он же в июне 2014, действуя группой лиц по предварительному сговору, проник на территорию строящегося объекта, откуда также тайно похитил имущество, говорится в сообщении,interfax.by.





Вадим Мельник обвиняется в том, что в июне 2020 года в г. Гомеле Республики Беларусь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому лицу не менее 7 ударов руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он совершил грабеж, добавили в Генпрокуратуре РФ.





Кроме того, российская Генпрокуратура удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района г. Минска Республики Беларусь.

Спасибко признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя совместно с другими лицами, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере – амфетамин общей массой 47,83 г, а также опасное наркотическое средство – марихуану общей массой 0,49 г (в сухом виде), которые хранил до задержания.





Также правоохранительным органам Республики Беларусь переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности.





Одновременно с экстрадицией в Республику Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.





Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области.



