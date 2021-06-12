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Мальчик выпал из окна в Витебске
Источник материала: ОНТВитебске" class="one-news__figure-img">
Полуторогодовалый ребенок выпал из окна шестого этажа в Витебске,
По информации Следственного комитета, мальчик залез на подоконники и опёрся на москитную сетку открытого окна. Крепления не выдержали вес ребенка.
Мать в это время находилась в другой комнате, вернувшись, она увидела младшего сына, лежащим на асфальте. Ребенок с травмами доставлен в медучреждение.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены родители потерпевшего. Следователи установили, что семья мальчика не находится в социально опасном положении.
Витебский ГОСК проводит проверку.
Фото: БЕЛТА
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Полуторогодовалый ребенок выпал из окна шестого этажа в Витебске, передаёт БЕЛТА. По информации Следственного комитета, мальчик залез на подоконники и опёрся на...
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