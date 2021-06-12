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Мальчик выпал из окна в Витебске

12.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальчик выпал из окна в ВитебскеВитебске" class="one-news__figure-img">

Полуторогодовалый ребенок выпал из окна шестого этажа в Витебске, передаёт БЕЛТА.

По информации Следственного комитета, мальчик залез на подоконники и опёрся на москитную сетку открытого окна. Крепления не выдержали вес ребенка.

Мать в это время находилась в другой комнате, вернувшись, она увидела младшего сына, лежащим на асфальте. Ребенок с травмами доставлен в медучреждение.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены родители потерпевшего. Следователи установили, что семья мальчика не находится в социально опасном положении.

Витебский ГОСК проводит проверку. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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Полуторогодовалый ребенок выпал из окна шестого этажа в Витебске, передаёт БЕЛТА. По информации Следственного комитета, мальчик залез на подоконники и опёрся на...
 
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