Мальчик выпал из окна в Витебске

Источник материала: ОНТ

Витебске" class="one-news__figure-img">

Полуторогодовалый ребенок выпал из окна шестого этажа в Витебске, передаёт БЕЛТА.

По информации Следственного комитета, мальчик залез на подоконники и опёрся на москитную сетку открытого окна. Крепления не выдержали вес ребенка.

Мать в это время находилась в другой комнате, вернувшись, она увидела младшего сына, лежащим на асфальте. Ребенок с травмами доставлен в медучреждение.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены родители потерпевшего. Следователи установили, что семья мальчика не находится в социально опасном положении.

Витебский ГОСК проводит проверку.

Фото: БЕЛТА

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