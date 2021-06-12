Дожди и грозы пройдут 13 июня в отдельных районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

В некоторых районах Беларуси 13 июня ожидаются грозы и сильные дожди, сообщает Белгидромет.

В воскресенье будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, ночью местами – сильные дожди. Также в отдельных районах ночью и утром будет слабый туман.

Ветер – южный с переходом на северо-западный порывистый. В некоторым районах на западе страны порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +10°C до +16°C, днем – от +17°C до +23°C.

Фото: Pexels

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