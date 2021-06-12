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Жители Ирана могут вакцинироваться от COVID-19 препаратом местного производства

12.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители Ирана могут вакцинироваться от COVID-19 препаратом местного производства

Прививочная кампания препаратом иранского производства стартовала в городе Мешхед на востоке страны, передает «ТАСС».

Официальный представитель правительства Ирана сообщил, что в ближайшее время вакцина «Иран Баракят» поступит в распоряжения медиков других административных центров страны, что поможет ускорить темпы вакцинации населения.

Помимо препарата собственного производства, в прививочной компании Ирана используются вакцины «Спутник V», AstraZeneca, а также препараты китайской компании Sinopharm и индийской Bharat Biotech.


Фото: https://ru.depositphotos.com/

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Прививочная кампания препаратом иранского производства стартовала в городе Мешхед на востоке страны, передает «ТАСС». Официальный представитель правительства...
 
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