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Жители Ирана могут вакцинироваться от COVID-19 препаратом местного производства
Источник материала: ОНТ
Прививочная кампания препаратом иранского производства стартовала в городе Мешхед на востоке страны,
Официальный представитель правительства Ирана сообщил, что в ближайшее время вакцина «Иран Баракят» поступит в распоряжения медиков других административных центров страны, что поможет ускорить темпы вакцинации населения.
Помимо препарата собственного производства, в прививочной компании Ирана используются вакцины «Спутник V», AstraZeneca, а также препараты китайской компании Sinopharm и индийской Bharat Biotech.
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Прививочная кампания препаратом иранского производства стартовала в городе Мешхед на востоке страны, передает «ТАСС». Официальный представитель правительства...
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