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В штате Техас произошла стрельба, 12 человек пострадали
Источник материала: ОНТ
В американском городе Остин штата Техас произошла стрельба. По меньшей мере пострадали 12 человек. Об этом
О количестве стрелков и их мотивах не сообщается. Полиция занимается поиском открывших огонь. Район оцеплен.
Фото: Pexels
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В американском городе Остин штата Техас произошла стрельба. По меньшей мере пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы...
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