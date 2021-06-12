В штате Техас произошла стрельба, 12 человек пострадали

Источник материала: ОНТ

В американском городе Остин штата Техас произошла стрельба. По меньшей мере пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

О количестве стрелков и их мотивах не сообщается. Полиция занимается поиском открывших огонь. Район оцеплен.

Фото: Pexels





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