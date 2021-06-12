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Восемь человек погибли из-за утечки химикатов в Китае

12.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Восемь человек погибли из-за утечки химикатов в Китае

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая из-за отравления химикатами погибли восемь человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В субботу около 12 ночи в местное управление общественной безопасности поступило сообщение, что несколько человек потеряли сознание при разгрузке метилформиата из транспортного средства. ЧП произошло на территории предприятия Sanqiang Xingxing Chemical. По предварительным данным, произошла утечка химикатов.

Сообщается, что в результате отравления погибли восемь человек, еще трое находятся в больнице. Утром в субботу специалисты проверили состояние воздуха в месте происшествия. Мониторинг показал, что качество воздуха в норме.

Причины инцидента устанавливаются.

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В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая из-за отравления химикатами погибли восемь человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. В...
 
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