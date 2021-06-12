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В Афганистане 5 человек были убиты на свадебной церемонии
Источник материала: ОНТ
При нападении боевиков в афганской провинции Кабул были похищены, а затем убиты 5 человек,
Согласно информации местных правоохранителей, вооруженные неизвестные в округе Пагман похитили людей, возвращавшихся со свадебной церемонии, а позже убили их.
По неподтвержденным данным, среди погибших был бывший командир моджахедов, а остальные жертвы – его родственники.
В нападении подозревают боевиков радикального движения «Талибан».
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При нападении боевиков в афганской провинции Кабул были похищены, а затем убиты 5 человек, сообщает «РИА Новости». Согласно информации местных правоохранителей,...
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