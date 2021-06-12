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В Афганистане 5 человек были убиты на свадебной церемонии

12.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане 5 человек были убиты на свадебной церемонии

При нападении боевиков в афганской провинции Кабул были похищены, а затем убиты 5 человек, сообщает «РИА Новости».

Согласно информации местных правоохранителей, вооруженные неизвестные в округе Пагман похитили людей, возвращавшихся со свадебной церемонии, а позже убили их.

По неподтвержденным данным, среди погибших был бывший командир моджахедов, а остальные жертвы – его родственники.

В нападении подозревают боевиков радикального движения «Талибан».

Фото: https://ru.depositphotos.com/

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При нападении боевиков в афганской провинции Кабул были похищены, а затем убиты 5 человек, сообщает «РИА Новости». Согласно информации местных правоохранителей,...
 
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