Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу

Источник материала: ОНТ

Сборная Италии со счётом 3:0 обыграла сборную Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу.

Матч состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. Первый гол турки забили в свои же ворота. И это первый подобный случай за историю чемпионатов Европы. Среди итальянцев отличились Мерих Демирал, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Также во время матча впервые использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). Рассматривался вопрос игры рукой в штрафной сборной Турции в конце первого тайма. Но видеозаписи нарушение не подтвердили.

В группе А также встретятся команды Уэльса и Швейцарии. Матч состоится в субботу в Баку. Следующий матч итальянцев состоится в Риме 16 июня со сборной Швейцарии, а турки сыграют с с валлийцами в Баку.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

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