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Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу
Источник материала: ОНТ
Сборная Италии со счётом 3:0 обыграла сборную Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу.
Матч состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. Первый гол турки забили в свои же ворота. И это первый подобный случай за историю чемпионатов Европы. Среди итальянцев отличились Мерих Демирал, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.
Также во время матча впервые использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). Рассматривался вопрос игры рукой в штрафной сборной Турции в конце первого тайма. Но видеозаписи нарушение не подтвердили.
В группе А также встретятся команды Уэльса и Швейцарии. Матч состоится в субботу в Баку. Следующий матч итальянцев состоится в Риме 16 июня со сборной Швейцарии, а турки сыграют с с валлийцами в Баку.
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
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Сборная Италии со счётом 3:0 обыграла сборную Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Матч состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. Первый гол турки...
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