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Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу

12.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии со счётом 3:0 обыграла сборную Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу.

Матч состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. Первый гол турки забили в свои же ворота. И это первый подобный случай за историю чемпионатов Европы. Среди итальянцев отличились Мерих Демирал, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Также во время матча впервые использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). Рассматривался вопрос игры рукой в штрафной сборной Турции в конце первого тайма. Но видеозаписи нарушение не подтвердили.

В группе А также встретятся команды Уэльса и Швейцарии. Матч состоится в субботу в Баку.  Следующий матч итальянцев состоится в Риме 16 июня со сборной Швейцарии, а турки сыграют с  с валлийцами в Баку.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

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Сборная Италии со счётом 3:0 обыграла сборную Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Матч состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. Первый гол турки...
 
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