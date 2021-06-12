День России отметят в Минске

Источник материала: ОНТ

В полдень в Крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землёй с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны середины XIX века.

Затем на площади Свободы откроется выставка российских и белорусских художников.

А далее – музыкальный концерт у Ратуши и танцевальные представления известных коллективов Беларуси и России.

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