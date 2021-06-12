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День России отметят в Минске
Источник материала: ОНТ
В полдень в Крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землёй с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны середины XIX века.
Затем на площади Свободы откроется выставка российских и белорусских художников.
А далее – музыкальный концерт у Ратуши и танцевальные представления известных коллективов Беларуси и России.
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В полдень в Крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землёй с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны середины...
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