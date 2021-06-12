Комика Ивана Абрамова раскритиковали в Сети за сексистские высказывания о лишнем весе его жены

Источник материала: ОНТ

Российский стендап-комик Иван Абрамов возмутил соцсети сексистскими высказываниями относительно лишнего веса его жены Эльвиры. По словам комика, его женщина после родов должна вернуться к прежнему весу за год. За эти словам на него обрушилась волна критики в Сети.

Об отношениях с женой Иван Абрамов рассказал в интервью YouTube -каналу «Макарена». По его словам, он изменит отношение к своей жене, если она не успеет похудеть за год после родов.

В комментариях к постам в Instagram Абрамова начали сыпаться осуждения и оскорбления. Многие написали, что разочаровались в комике: «Как бы смешно не шутил, а заслуживает отмены. Эмоционально абьюзит жену и гордится этим», «Ну, я тебе даю год, если смешно не будет, найдем нового комика»

К обсуждению подключились и блогерши. Стендапера раскритиковала блогер и писательница Наталья Краснова, телеведущая Алена Водонаева и блогер Ида Галич. К примеру, Ида Галич написала: «Я так ненавидела себя после родов. Столько времени ушло, чтобы стало чуть легче, а тут... Девочки, родные, выглядеть после родов иначе – это нормально! Они не вынашивали, не рожали, не кормили – им вообще не понять».

При этом сама Эльвира Абрамова поддержала своего мужа: «Не надо делать из него тирана! Ответила бы вам всем с юмором и сарказмом, но вы один раз его уже не поняли. Поэтому мой вам совет: направьте свою энергию на личные взаимоотношения. Не тратьте время по хождение по чужим домам. Я прекрасно знаю своего мужа и люблю его!»

Фото: скриншот из интервью на YouTube -канале «Макарена»

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