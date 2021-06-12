Четыре балканские страны поддержали декларацию ЕС в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания присоединились к декларации Евросоюза в отношении белорусских властей о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.



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Декларация была принята 24 мая — на следующий день после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. В итоге минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

«Осуществляя этот акт принуждения, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить любое нарушение правил международной авиации», — говорится в декларации ЕС.

«Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции», — отмечается в документе.

В декларации Евросоюз призывает к немедленному освобождению Протасевича и международному расследованию этого инцидента.

После инцидента с самолетом Ryanair Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

На экстренном заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) 27 мая было принято решение провести расследование инцидента. ICAO должна подготовить промежуточный отчет к 25 июня.

2 июня Агентство авиационной безопасности Евросоюза издало директиву, в которой призвало государства EASA обязать национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 4 июня призвала EASA придерживаться принципа «разделения политики и авиационной безопасности» и отменить свою директиву.

В тот же день Совет Евросоюза официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам пролет над территорией Евросоюза и доступ в аэропорты ЕС.

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