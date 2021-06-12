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Гордость за наследие: Путин поздравил соотечественников с Днем России

12.06.2021 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. Поздравление гражданам страны от российского лидера прозвучало в субботу на церемонии вручения государственных премий и награждения героев труда.

"Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", — заявил российский лидер.

По словам президента, День России "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков, подчеркнул Путин.

"Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", — добавил российский лидер..

 
 
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День России, по словам президента, символизирует не только современное развитие страны, но и богатейшее наследие, созданное многими поколениями предков.
 
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