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Гигантская очередь возле барановичской школы в первый день приема документов

12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Новая (и пока единственная) школа в Боровках (это относительно новый район на окраине города) расположена на улице Скорины.

Гигантская очередь возле барановичской школы в первый день приема документов

Утро 12 июня. Очередь их желающих определить своих детей в новую школу на улице Скорины. Фото: Никита Петровский

В Барановичах примерно в 7 часов утра около новой школы на улице Скорины выстроилась очередь из нескольких сотен родителей, пишет местное издание Intex-press.

Некоторые выглядят уставшими: говорят, что пришли занимать места еще ночью. При этом список из желающих попасть в это учебное заведение начали формировать еще 9 июня.

– Был выбран ответственный, который ведет этот список. Все, кто записался, должны отмечаться каждые 4 часа. Никаких инцидентов пока нет, все спокойно, – говорит одна из девушек, стоящих в очереди.

Гигантская очередь возле барановичской школы в первый день приема документов

По словам родителей, в списке сейчас около 400 человек. В нем и дети, которые проживают в домах, закрепленных за новой школой (Боровки-2), и те, кто зарегистрирован в других частях этого микрорайона и рассчитывает занять резервные места.

– Очередь занял еще ночью, – рассказывает один из мужчин. – А сейчас их здесь две: одна из тех, кто по прописке, вторая – кто по прописке в эту школу не попадает.

По словам директора новой школы, в помещение, где принимают документы, впускают по 13 человек – для соблюдения социальной дистанции.

– Родители, которые пишут заявления «по прописке», сразу получают «талон-подтверждение». А родители, которые претендуют на свободные места, получают «талон-уведомление» с номером, под которым они записаны, – говорит директор.

Гигантская очередь возле барановичской школы в первый день приема документов

Документы в эту школу будут принимать до 15 августа. Рассмотрение заявлений, поданных на свободные места, прием документов (в порядке очередности поданных заявлений) будет осуществляться с 16 до 28 августа.

 
 
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Новая (и пока единственная) школа в Боровках расположена на улице Скорины.
 
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