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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кардиолог описал ощущения пациентов на грани инфаркта Инфаркт почти в трети случаев не сопровождается неприятными ощущениями в грудной клетке.

Инфаркт почти в трети случаев не сопровождается неприятными ощущениями в грудной клетке. Хотя при появлении непреходящей боли слева в районе груди следует незамедлительно обратиться к специалисту.По словам медика, зачастую люди на грани инфаркта сталкиваются с болями в руке, шее, зубах, животе, ухе или пояснице.Кроме того, для предынфарктного состояния характерны болевые ощущения в грудной клетке, которые могут сопровождаться одышкой, холодным потом, а в некоторых случаях — чувством страха, а также потерей сознания.Врач-гематологранее назвала группу крови, носители которой наименее подвержены инфаркту и другим опасным заболеваниям сердца. Так, риск оказался меньше у людей с первой группой крови.