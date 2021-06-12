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Кардиолог описал ощущения пациентов на грани инфаркта

12.06.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кардиолог описал ощущения пациентов на грани инфаркта
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Наступление инфаркта миокарда можно определить по ряду отличительных признаков. Кардиолог Владимир Глаголев рассказал, что испытывают пациенты при этом недуге.

Инфаркт почти в трети случаев не сопровождается неприятными ощущениями в грудной клетке. Хотя при появлении непреходящей боли слева в районе груди следует незамедлительно обратиться к специалисту.

По словам медика, зачастую люди на грани инфаркта сталкиваются с болями в руке, шее, зубах, животе, ухе или пояснице.

Кроме того, для предынфарктного состояния характерны болевые ощущения в грудной клетке, которые могут сопровождаться одышкой, холодным потом, а в некоторых случаях — чувством страха, а также потерей сознания.

Врач-гематолог Юлия Ненашева ранее назвала группу крови, носители которой наименее подвержены инфаркту и другим опасным заболеваниям сердца. Так, риск оказался меньше у людей с первой группой крови.
 
 
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Инфаркт почти в трети случаев не сопровождается неприятными ощущениями в грудной клетке.
 
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