ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер легендарный конькобежец Игорь Железовский

12.06.2021 13:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Знаменитый спортсмен родом из Орши завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр на дистанции 1000 метров, был шестикратным чемпион мира в конькобежном спорте, ему было 58 лет.


© Photo : Центральный спортивный клуб армии

Легендарный белорусский и советский конькобежец Игорь Железовский скончался в возрасте 58 лет, информацию об уходе из жизни знаменитого спортсмена подтвердила РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, пишет sputnik.

"Самые глубокие соболезнования родным и близким. Ушла легенда советского, белорусского конькобежного спорта. Скорбим вместе с близкими и семьей Игоря", — цитирует Барышеву РИА Новости.

О причинах смерти выдающегося конькобежца пока не сообщается, однако по сведениям Союза конькобежцев, спортсмен скончался в 07:15 утра субботы на 59-м году жизни. Прощание и похороны состоятся в понедельник, добавила представитель Союза.

Союз конькобежцев России направил соболезнования своим белорусским коллегам и родным и близким спортсмена.

Игорь Железовский - один из сильнейших конькобежцев-спринтеров в 80-х годов. Он родился 1 января 1963 года в Орше,  был заслуженном мастером спорта СССР, выступал за советскую сборную с 1984 по 1992 гг.

Железовский шесть раз выигрывал чемпионат мира и дважды становился призером олимпийских игр, в его копилке серебро Олимпийских игр в Калгари (1988) и бронза Олимпиады в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1000 м.

На счету Железовского шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993) и бронзовая награда мирового первенства - 1990.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитый спортсмен родом из Орши завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр на дистанции 1000 метров, был шестикратным чемпион мира в конькобежном спорте, ему было...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вясна»: против минского дизайнера, осужденного на 7 лет за массовые беспорядки, завели еще одно уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by