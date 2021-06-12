«Вясна»: против минского дизайнера, осужденного на 7 лет за массовые беспорядки, завели еще одно уголовное дело





сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Об этомлишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».





По данным правозащитников, следователь сообщил Кубареву, что ему «забыли предъявить обвинение» по статье о незаконных действиях с предметами из горючих веществ (часть 2 статьи 293-3 УК).





Согласно первому обвинению, с 9 по 12 августа 2020 года Кубарев призывал людей в интернете и оффлайн участвовать в «массовых беспорядках», а также сам организовывал их и принимал в них участие. Кроме того, в обвинении было указано, что Кубарев блокировал транспортные коммуникации и «бросал доски, палки, пиротехнические изделия, распылял слезоточивый газ, строил баррикады с помощью колясок», а также намеревался изготовить коктейль Молотова.





Сам Кубарев не признал вину. В суде он не отрицал участия в акциях протеста — по его словам, он помогал протестующим, промывая им глаза и ранения. Он считал, что его действия следует квалифицировать по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом же в суде ходатайствовал его адвокат.





Об обвинении в попытке изготовить коктейль Молотова Кубарев сказал, что на одной из акций он разговорился с человеком, который рассказал, что хочет изготовить их и имеет нужные ингредиенты. Дизайнер предложил привезти ингредиенты к нему, и тот привез ему канистры с растворителем. По утверждению обвиняемого, он специально забрал канистры, чтобы позже от них избавиться, поскольку не одобрял использование коктейлей Молотова.





Также, по рассказу Кубарева, силовики задерживали его очень жестко и применяли к нему пытки.



