ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Вясна»: против минского дизайнера, осужденного на 7 лет за массовые беспорядки, завели еще одно уголовное дело

12.06.2021 13:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Против минского дизайнера Дмитрия Кубарева, которого в марте осудили на 7 лет колонии усиленного режима по статье об организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), завели еще одно уголовное дело.


Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, следователь сообщил Кубареву, что ему «забыли предъявить обвинение» по статье о незаконных действиях с предметами из горючих веществ (часть 2 статьи 293-3 УК).

Согласно первому обвинению, с 9 по 12 августа 2020 года Кубарев призывал людей в интернете и оффлайн участвовать в «массовых беспорядках», а также сам организовывал их и принимал в них участие. Кроме того, в обвинении было указано, что Кубарев блокировал транспортные коммуникации и «бросал доски, палки, пиротехнические изделия, распылял слезоточивый газ, строил баррикады с помощью колясок», а также намеревался изготовить коктейль Молотова.

Сам Кубарев не признал вину. В суде он не отрицал участия в акциях протеста — по его словам, он помогал протестующим, промывая им глаза и ранения. Он считал, что его действия следует квалифицировать по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом же в суде ходатайствовал его адвокат.

Об обвинении в попытке изготовить коктейль Молотова Кубарев сказал, что на одной из акций он разговорился с человеком, который рассказал, что хочет изготовить их и имеет нужные ингредиенты. Дизайнер предложил привезти ингредиенты к нему, и тот привез ему канистры с растворителем. По утверждению обвиняемого, он специально забрал канистры, чтобы позже от них избавиться, поскольку не одобрял использование коктейлей Молотова.

Также, по рассказу Кубарева, силовики задерживали его очень жестко и применяли к нему пытки.

Как пишет «Вясна», 11 августа Кубарева жестко задержали и доставили в СИЗО КГБ, где в ночь с 11 на 12 августа он подписал явку с повинной. В квартире дизайнера провели обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, телефон, ноутбук, канистры с растворителем и скипидар, который использовался для ремонта квартиры. После этого Кубарева содержали под стражей до суда, пишет Медиазона.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Против минского дизайнера Дмитрия Кубарева, которого в марте осудили на 7 лет колонии усиленного режима по статье об организации массовых беспорядков (часть 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комика Ивана Абрамова раскритиковали в Сети за сексистские высказывания о лишнем весе его жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by