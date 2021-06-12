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В электричке Минск — Барановичи зарезали жителя Столбцов

12.06.2021 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи Минского района устанавливают обстоятельства убийства мужчины в вагоне электрички.

В электричке Минск — Барановичи зарезали жителя Столбцов

Как сообщает Следственный комитет, накануне вечером 60-летний минчанин ехал в электричке Минск — Барановичи. Когда на одной из остановок в вагон вошел 48-летний житель Столбцов, между пассажирами возник небольшой конфликт. Свою правоту минчанин решил доказать с помощью холодного оружия — он ударил оппонентом ножом в шею.

Ранение оказалось смертельным житель районного центра скончался, перейдя в соседний вагон.

Подозреваемый задержан. В ходе личного обыска у него изъят нож. Установлено, что мужчина нигде не работает, ранее был судим за хулиганство. По данному факту открыто уголовное производство по п. 13 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное из хулиганских побуждений) УК.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

 

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Теги: Минск
 
 
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Следователи Минского района устанавливают обстоятельства убийства мужчины в вагоне электрички.
 
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