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Россиян поздравили с Днем России из космоса - видео

12.06.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Российский экипаж МКС в составе космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва адресовал поздравления гражданам России с праздником с борта МКС. Видео доступно на официальном сайте Роскосмоса. 

"Дорогие друзья, мы - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров - поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей родины - Днем России", - отметил выходец из Беларуси Олег Новицкий.

С каждым годом смысл и значение Дня России становятся все более важными, созвучными проникновенным чувствам о том, что Россия для всех нас - самое родное место на земле, добавил Петр Дубров.

Мы сердцем чувствуем связь с нашей историей и духовными ценностями, и эта прочная нить соединяет все поколения, сказал Новицкий. 

Россия, по словам Новицкого, богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми. Мы можем добиваться потрясающих успехов, резюмировали космонавты.

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Теги: Минск
 
 
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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров адресовали поздравления жителям России с борта Международной космической станции.
 
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