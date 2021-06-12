Россиян поздравили с Днем России из космоса - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Российский экипаж МКС в составе космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва адресовал поздравления гражданам России с праздником с борта МКС. Видео доступно на официальном сайте Роскосмоса.

"Дорогие друзья, мы - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров - поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей родины - Днем России", - отметил выходец из Беларуси Олег Новицкий.

С каждым годом смысл и значение Дня России становятся все более важными, созвучными проникновенным чувствам о том, что Россия для всех нас - самое родное место на земле, добавил Петр Дубров.

Мы сердцем чувствуем связь с нашей историей и духовными ценностями, и эта прочная нить соединяет все поколения, сказал Новицкий.

Россия, по словам Новицкого, богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми. Мы можем добиваться потрясающих успехов, резюмировали космонавты.

Читайте также: