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Тренды лета 2021. Самые модные купальники сезона

12.06.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разбирались в самых модных купальниках наступившего летнего сезона.

Тренды лета 2021. Самые модные купальники сезона
Фото: Freepik
Каждый год, во время старта пляжного сезона, становятся популярными новые модели купальников, вынуждая нас пополнять гардероб для отдыха. Стоит отметить, что летом 2021 года в топе модных позиций оказались модели графичного дизайна, ярких принтов и c акцентом на осознанное потребление.

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В числе самых популярных моделей, как и последние несколько сезонов, оказались слитные купальники, в разнообразных прочтениях. При этом мы будем наблюдать моду как на модели с многочисленными разрезами, так и на классику и асимметрию.

Минималистичные модели слитных купальников


Одним из самых популярных вариантов пляжного костюма стал минималистичный купальник классического кроя. Также, будет расти популярность моделей с отсылкой к винтажным силуэтам. Не менее модными будут считаться слитные купальники с вырезами и разрезами.


Минималистиный купальник

К слову, варианты купальников, имеющих очевидное сходство с моделями нижнего белья на косточках, также будут очень востребованными. Так что в этом сезоне всем поклонницам слитных купальников предоставлен огромный выбор, осталось только пофантазировать на тему своей идеальной единицы или двух.

Купальники с яркой цветовой палитрой и принтами


В наступившем летнем сезоне мы будем видеть многочисленные отсылки к принтам и цветовым сочетаниям прошлого. Очевидна ностальгия дизайнеров по модным эпохам минувшего столетия. Кроме того, актуальными оказались решения, выполненные в морской тематике. Впрочем, самые смелые варианты пляжных единиц одежды могут пробовать даже сочетать разные принты.

Принт клетка виши

Этим летом в моду возвращается клетка виши. Она будет актуальна как для слитных, так и для раздельных купальников. Кроме того, она будет элегантно смотреться в качестве решения для топа или летней блузы.

Купальники с анималистичными принтами


Анималистичный принт

Тигр, леопард, зебра, буренка — все эти принты оказались в топе предпочтений дизайнеров в ходе показов весна-лето 2021. Стоит отметить, что популярность этих принтов не падает, а только возрастает из сезона в сезон. Так что, если у вас уже есть купальник с анималистичным принтом, купленный в прошлом году — он все еще актуален, доставайте его!

Массивные оборки



Купальник с массивными оборками

Рюшики, оборки и другие декоративные фрагменты, обычно присущие платьям, в этом году станут частью пляжного образа. Огромные воланы и крупные оборки венчают модели асимметричных купальников и топов-бюстгальтеров. К слову, такая модель купальника будет эффектно сочетаться с юбкой или легкими брюками, ведь такой верх пляжного костюма способен стать альтернативой блузке или топу.

Купальники с эффектными вырезами


Купальник с вырезом на животе

Если вы не знаете, на какой именно модели купальника остановить выбор — не сомневаясь, выбирайте с вырезом на животе (в области талии). Ключевое достоинство такой модели заключается в том, что, по своей сути, это слитный купальник, который позволяет загореть так же эффектно, как при ношении раздельной модели.
 
 
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Разбирались в самых модных купальниках наступившего летнего сезона.
 
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