Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

Возможно ли посчитать калорийность готового блюда? И почему яблоки даже одного сорта могут различаться по количеству калорий? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.

01:10 Кто и как считает калорийность блюда

03:40 “Разные по сорту яйца - а заявлена одна калорийность”?

04:44 Какова реальная погрешность к тому, что заявлено на упаковке?

07:03 Как технологи понимают, сколько белка в продукте

08:25 “Люди почему-то считают, что тростниковый сахар менее калорийный”

09:48 “Если в колбасе написано 12 г белка - нет гарантии, что там не будет 14”

12:49 Есть ли способ посчитать калорийность готового блюда

15:58 Где самые точные данные по калорийности блюд

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