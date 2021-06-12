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"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

12.06.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

Возможно ли посчитать калорийность готового блюда? И почему яблоки даже одного сорта могут различаться по количеству калорий? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.

01:10 Кто и как считает калорийность блюда

03:40 “Разные по сорту яйца - а заявлена одна калорийность”?

04:44 Какова реальная погрешность к тому, что заявлено на упаковке?

07:03 Как технологи понимают, сколько белка в продукте

08:25 “Люди почему-то считают, что тростниковый сахар менее калорийный”

09:48 “Если в колбасе написано 12 г белка - нет гарантии, что там не будет 14”

12:49 Есть ли способ посчитать калорийность готового блюда

15:58 Где самые точные данные по калорийности блюд

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"Насколько то, что пишут на упаковке, правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце? Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках,...
 
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