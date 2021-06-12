Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Планируется, что в эту субботу акции состоятся сразу в нескольких странах.

Пикеты, организованные демсилами и диаспорами, напомним, стартовали в минувшую субботу на польско-белорусской границе и литовско-белорусской. Анонсировано, что в эти выходные их география значительно расширится.

Утром 12 июня появились первые фото, сделанные у литовского «Мядининкай».

















К обеду появились кадры митинга с польского пункта пропуска «Бобровники». В акции, как и в предыдущие дни, принимает участие политик Павел Латушко. Экс-руководитель Купаловского театра в этот день предпочел надеть майку с надписью «Я/Мы Купаловский».











