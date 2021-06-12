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Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью
12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Планируется, что в эту субботу акции состоятся сразу в нескольких странах.
Пикеты, организованные демсилами и диаспорами, напомним, стартовали в минувшую субботу на польско-белорусской границе и литовско-белорусской. Анонсировано, что в эти выходные их география значительно расширится.
Утром 12 июня
К обеду появились кадры митинга с польского пункта пропуска «Бобровники». В акции, как и в предыдущие дни, принимает участие политик Павел Латушко. Экс-руководитель Купаловского театра в этот день предпочел надеть майку с надписью «Я/Мы Купаловский».
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Планируется, что в эту субботу акции состоятся сразу в нескольких странах.
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