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Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью

12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Планируется, что в эту субботу акции состоятся сразу в нескольких странах.

Пикеты, организованные демсилами и диаспорами, напомним, стартовали в минувшую субботу на польско-белорусской границе и литовско-белорусской. Анонсировано, что в эти выходные их география значительно расширится.

Утром 12 июня появились первые фото, сделанные у литовского «Мядининкай».

Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью
Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью
Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью
Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью

К обеду появились кадры митинга с польского пункта пропуска «Бобровники». В акции, как и в предыдущие дни, принимает участие политик Павел Латушко. Экс-руководитель Купаловского театра в этот день предпочел надеть майку с надписью «Я/Мы Купаловский».

Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью
Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью
Восьмой день. Как проходят БЧБ-пикеты на границах с Беларусью

 
 
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Планируется, что в эту субботу акции состоятся сразу в нескольких странах.
 
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