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Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

12.06.2021 15:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь сегодня во второй половине дня.

Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Фото pixabay.com

По прогнозу Белгидромета, в период до 18 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами — град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.

 

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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь сегодня во второй половине дня.
 
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