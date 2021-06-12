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Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь сегодня во второй половине дня.
По прогнозу Белгидромета, в период до 18 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами — град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.
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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь сегодня во второй половине дня.
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