Минздрав увеличил число лабораторий, которые могут делать платные ПЦР-тесты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн - Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень организаций, имеющих право на проведение платных ПЦР-тестов для выезда за границу, сообщает Sputnik. В настоящее время список доступен на сайте ведомства.

"Увеличен перечень лабораторий, имеющих право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 для включения в информационную систему "Путешествую без Сovid-19", - сообщила пресс-служба медицинского ведомства.

Вместе с тем там предупредили, что не все лаборатории подключены к мобильному приложению "Путешествую без COVID-19". И на данное обстоятельство должны обращать внимание те, кто едет в Россию.

В Минздраве также напомнили, что с 15 апреля 2021 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №12. В соответствии с этим документом граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию из Республики Армения, Республики Беларусь и Киргизской Республики, должны в обязательном порядке подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

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