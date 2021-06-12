ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав увеличил число лабораторий, которые могут делать платные ПЦР-тесты

12.06.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн - Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень организаций, имеющих право на проведение платных ПЦР-тестов для выезда за границу, сообщает Sputnik. В настоящее время список доступен на сайте ведомства.

"Увеличен перечень лабораторий, имеющих право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 для включения в информационную систему "Путешествую без Сovid-19", - сообщила пресс-служба медицинского ведомства.

Вместе с тем там предупредили, что не все лаборатории подключены к мобильному приложению "Путешествую без COVID-19". И на данное обстоятельство должны обращать внимание те, кто едет в Россию.

В Минздраве также напомнили, что с 15 апреля 2021 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №12. В соответствии с этим документом граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию из Республики Армения, Республики Беларусь и Киргизской Республики, должны в обязательном порядке подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего таких лабораторий в Минске и Минской области - более 20, а всего по стране их свыше 50.
 
Новости дня
Новости разные
 
Электрашокер, баксэрскі шалом, паяльнік. Відавочца расказаў, чым карыстаюцца сілавікі, каб разгаварыць затрыманых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by