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Под Молодечно после столкновения с лосем погиб байкер
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью на дороге Молодечно — Минск недалеко от поворота на деревню Татарщизна.
По данным Госавтоинспекции, байкер на Suzuki Katana 750 врезался в вышедшего на дорогу лосем.
Травмы, полученные мотоциклистом оказались не совместимыми с жизнью. Отмечается, что лось также погиб.
Напомним, в эти выходные на дорогах Минской области местные автоинспекторы
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Дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью на дороге Молодечно — Минск недалеко от поворота на деревню Татарщизна.
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