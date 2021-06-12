Под Молодечно после столкновения с лосем погиб байкер

Дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью на дороге Молодечно — Минск недалеко от поворота на деревню Татарщизна.



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По данным Госавтоинспекции, байкер на Suzuki Katana 750 врезался в вышедшего на дорогу лосем.

Травмы, полученные мотоциклистом оказались не совместимыми с жизнью. Отмечается, что лось также погиб.

Напомним, в эти выходные на дорогах Минской области местные автоинспекторы проводят профилактическую акцию «Колес меньше — опасности больше!», которая будет направлена на предупреждение ДТП с участием велосипедистов и водителей мототранспорта.