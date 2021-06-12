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Под Молодечно после столкновения с лосем погиб байкер

12.06.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью на дороге Молодечно — Минск недалеко от поворота на деревню Татарщизна.

Под Молодечно после столкновения с лосем погиб байкер
Фото носит иллюстративный характер

По данным Госавтоинспекции, байкер на Suzuki Katana 750 врезался в вышедшего на дорогу лосем.

Травмы, полученные мотоциклистом оказались не совместимыми с жизнью.  Отмечается, что лось также погиб.

Напомним, в эти выходные на дорогах Минской области местные автоинспекторы проводят профилактическую акцию «Колес меньше — опасности больше!», которая будет направлена на предупреждение ДТП с участием велосипедистов и водителей мототранспорта.

 

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Теги: Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью на дороге Молодечно — Минск недалеко от поворота на деревню Татарщизна.
 
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