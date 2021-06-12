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Игра на выживание: отель переделали в площадку для страйкбола – видео

12.06.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Капсульный отель New City в Йокогаме, приостановивший работу из-за пандемии, снова открыл свои двери, но уже для любителей страйкбола.

На кадрах любители военной тематики и местные жители проводят время за игрой в страйкбол в стенах переоборудованного отеля.

По словам управляющего местным баром в стиле страйкбол Get City Ная Рюдзи, основными направлениями бизнеса в здании были сауна и капсульный отель, которые сильно пострадали в период пандемии и закрылись в марте.

Владельцы бизнеса сменили курс: они предоставили здание для проведения в нем страйкбольных состязаний.

Любители страйкбола отмечают, что игра в здании намного увлекательнее привычной стрельбы на улице.

Спрос на экстремальное развлечение превысил ожидания. Если ажиотаж не спадет, организаторы планируют проводить новые игры.

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Отель в Японии переделали в арену для страйкбола. В пандемию капсульный хостел вынужденно закрылся, а местный бар не приносил прибыли. Владельцы бизнеса...
 
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