|
Игра на выживание: отель переделали в площадку для страйкбола – видео
12.06.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Капсульный отель New City в Йокогаме, приостановивший работу из-за пандемии, снова открыл свои двери, но уже для любителей страйкбола.
На кадрах любители военной тематики и местные жители проводят время за игрой в страйкбол в стенах переоборудованного отеля.
По словам управляющего местным баром в стиле страйкбол Get City Ная Рюдзи, основными направлениями бизнеса в здании были сауна и капсульный отель, которые сильно пострадали в период пандемии и закрылись в марте.
Владельцы бизнеса сменили курс: они предоставили здание для проведения в нем страйкбольных состязаний.
Любители страйкбола отмечают, что игра в здании намного увлекательнее привычной стрельбы на улице.
Спрос на экстремальное развлечение превысил ожидания. Если ажиотаж не спадет, организаторы планируют проводить новые игры.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отель в Японии переделали в арену для страйкбола. В пандемию капсульный хостел вынужденно закрылся, а местный бар не приносил прибыли. Владельцы бизнеса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)