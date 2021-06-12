Нидерландская принцесса Амалия отказалась от 1,5-миллионного содержания

Источник материала: Салiдарнасць

Такая сумма полагалась на время ее учебы в вузе.





Нидерландская принцесса Амалия отказалась от ежегодного содержания в размере 1,6 млн евро, сообщает DW . Недавно девушка узнала, что успешно сдала выпускные экзамены и сможет поступить в университет.

– Мне кажется это неудобным, пока я мало что могу предложить взамен, а другим студентам приходится гораздо труднее, особенно во время пандемии, – заявила принцесса.