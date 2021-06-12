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Нидерландская принцесса Амалия отказалась от 1,5-миллионного содержания
12.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такая сумма полагалась на время ее учебы в вузе.
Нидерландская принцесса Амалия отказалась от ежегодного содержания в размере 1,6 млн евро, сообщает
– Мне кажется это неудобным, пока я мало что могу предложить взамен, а другим студентам приходится гораздо труднее, особенно во время пандемии, – заявила принцесса.
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Такая сумма полагалась на время ее учебы в вузе.
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