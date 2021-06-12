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Что думают о предложении отключить Беларусь от системы SWIFT граждане нашей страны
Источник материала: ОНТ
Санкции, к которым призывает оппозиция, бессмысленны. Когда протестная активность не сработала – в ход пошли экономические рычаги давления.
Нанести ущерб экономике, остановить предприятия и лишить людей зарплаты – все это, иначе как экономической войной не назовешь.
Только от таких действий иностранных государств, прежде всего, страдают обычные белорусы. Европейские политики призывают ввести секторальные санкции: в частности, по калийной, нефтеперерабатывающей и другим отраслям.
Одно из «предложений» Европарламента отключить Беларусь и от международной банковской системы SWIFT , а это значит, сотни тысяч белорусов – останутся без возможности оплачивать товары и услуги посредствам пластиковых карточек.
Таким образом, страны коллективного запада – пытаются отвести внимания от собственных проблем, пытаясь навязать Беларуси – собственную политику. Вот что думают об этом в Беларуси
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Санкции, к которым призывает оппозиция, бессмысленны. Когда протестная активность не сработала – в ход пошли экономические рычаги давления. Нанести ущерб...
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