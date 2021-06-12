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Что думают о предложении отключить Беларусь от системы SWIFT граждане нашей страны

12.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что думают о предложении отключить Беларусь от системы SWIFT граждане нашей страны

Санкции, к которым призывает оппозиция, бессмысленны. Когда протестная активность не сработала – в ход пошли экономические рычаги давления.

Нанести ущерб экономике, остановить предприятия и лишить людей зарплаты – все это, иначе как экономической войной не назовешь.

Только от таких действий иностранных государств, прежде всего, страдают обычные белорусы. Европейские политики призывают ввести секторальные санкции: в частности, по калийной, нефтеперерабатывающей и другим отраслям.

Одно из «предложений» Европарламента отключить Беларусь и от международной банковской системы SWIFT , а это значит, сотни тысяч белорусов – останутся без возможности оплачивать товары и услуги посредствам пластиковых карточек.

Таким образом, страны коллективного запада – пытаются отвести внимания от собственных проблем, пытаясь навязать Беларуси – собственную политику.  Вот что думают об этом в Беларуси

Антонина Калиниченко, депутат Гомельского районного совета: «Мы – простой народ, против этих санкций. Наша продукция останется при нас. И мы, рабочий народ, останемся без зарплаты. Экономики никакой не будет. Поэтому мы желаем жить в этой стране так, как мы живём – хорошо, красиво. Они не понимают, что делают, не понимают будущего, куда молодёжь идёт. Поэтому ту молодёжь, которую соблазнили на эти деньги, которые им дают, нужно им остепениться и остаться такими белорусами, как мы и есть».

Ирина Китурко, депутат Гродненского областного совета депутатов: «Образование – это фундамент, фундамент любой страны, понятно, что есть желание определённых сил разрушить именно этот фундамент. Но мне кажется, что вот этот здравый смысл наших партнёров за рубежом и нас самих, в наш замечательный год народного единства ну просто не даст этого сделать в угоду каким-то политическим силам, политическим группировкам и так далее».

Елена Железнякович, депутат Гродненского городского совета депутатов: «Санкции, которые предлагают другие государства, которые вмешиваются в суверенную политику нашего государства – это неприемлемо и мне, как гражданину, как маме и как руководителю просто это обидно, больно и досадно, что нас не слышат, не понимают и, главное, не хотят понять».   

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Санкции, к которым призывает оппозиция, бессмысленны. Когда протестная активность не сработала – в ход пошли экономические рычаги давления. Нанести ущерб...
 
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