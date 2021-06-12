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Об абсурдности применения санкций рассказал министр иностранных дел Владимир Макей

12.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Об абсурдности применения санкций рассказал министр иностранных дел Владимир Макей

Когда слов осуждения недостаточно, а вести войну опасно или дорого, механизмом внешней политики становятся санкции. 

По такому принципу действует Запад, несмотря на то, что этот инструмент нарушает многие положения международного права. Будь то правила ВТО, которые призывают разделять экономику и политику. Или устав ООН.

Об абсурдности применения санкций в интервью нашему телеканалу рассказал министр иностранных дел Владимир Макей. 

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Когда слов осуждения недостаточно, а вести войну опасно или дорого, механизмом внешней политики становятся санкции.  По такому принципу действует Запад, несмотря...
 
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