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Более 4 000 военнослужащих присягнули сегодня на верность Родине
Источник материала: ОНТ
Этап начальной военной подготовки уже пройден, дальше – боевая учеба, освоение военно-учетной специальности и современной техники.
Этому призыву предстоит пройти и серьезнейший экзамен – совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».
Министр обороны Беларуси выразил уверенность в том, что новобранцы достойно примут эстафету от старших товарищей и продолжат укреплять обороноспособность нашей страны.
Учитывая рост военной опасности в регионе, которую создают войска НАТО, расслабляться не стоит. Белорусская армия и дальше продолжит отстаивать независимость и суверенитет – защищать страну есть кому.
И сразу после присяги – первое суточное увольнение. Военнослужащие проведут это время со своими близкими, а те, в свою очередь, смогут ознакомиться бытом солдат.
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Этап начальной военной подготовки уже пройден, дальше – боевая учеба, освоение военно-учетной специальности и современной техники. Этому призыву предстоит пройти...
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