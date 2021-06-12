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Более 4 000 военнослужащих присягнули сегодня на верность Родине

12.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 4 000 военнослужащих присягнули сегодня на верность Родине

Этап начальной военной подготовки уже пройден, дальше – боевая учеба, освоение военно-учетной специальности и современной техники.

Этому призыву предстоит пройти и серьезнейший экзамен – совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».

Министр обороны Беларуси выразил уверенность в том, что новобранцы достойно примут эстафету от старших товарищей и продолжат укреплять обороноспособность нашей страны.

Учитывая рост военной опасности в регионе, которую создают войска НАТО, расслабляться не стоит. Белорусская армия и дальше продолжит отстаивать независимость и суверенитет – защищать страну есть кому.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «На сегодняшний день порядка 500 молодых людей изъявили желание заключить контракт, не проходя службу в армии. Во-первых, у нас теперь создана система в вооруженных силах, что молодой человек имеет право выбора – как он будет отдавать свой конституционный долг, как он будет получать военно-учетную специальность, проходить воинскую службу. Так вот, эти цифры говорят о том, что с каждым годом служба по контракту набирает популярность, белорусская армия сегодня контрактная на 60%».

И сразу после присяги – первое суточное увольнение. Военнослужащие проведут это время со своими близкими, а те, в свою очередь, смогут ознакомиться бытом солдат.  

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Этап начальной военной подготовки уже пройден, дальше – боевая учеба, освоение военно-учетной специальности и современной техники. Этому призыву предстоит пройти...
 
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