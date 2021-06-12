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Дерзкое ограбление в центре Витебска. Трое злоумышленников среди бела дня при десятках свидетелей напали на мужчину
Источник материала: ОНТВитебска. Трое злоумышленников среди бела дня при десятках свидетелей напали на мужчину" class="one-news__figure-img">
Неравные силы, численный перевес, ущерб на 8,5 тысяч рублей и бегство, лишённое первоначальной Удали. Что же, всё-таки, произошло?
На раскрытие дерзкого преступления понадобилось менее суток. Началось всё с обращения в милицию: трое неизвестных напали на 39-летнего местного жителя. Который ждал автобус на одной из остановок Витебска.
Несмотря на численный перевес обидчиков, потерпевший сумел дать отпор всем троим. Однако жертва потеряла бдительность и, улучив момент, злоумышленники:
Украденное золото дерзкая троица сдала в ломбард. В течение суток все трое были установлены и задержаны. Ранее компания уже была судима. Сейчас возбуждено новое уголовное дело за грабёж.
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Дерзкое ограбление в центре Витебска. Трое злоумышленников среди бела дня при десятках свидетелей напали на мужчину
Неравные силы, численный перевес, ущерб на 8,5 тысяч рублей и бегство, лишённое первоначальной Удали. Что же, всё-таки, произошло? На раскрытие дерзкого преступления...
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