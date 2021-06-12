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Власти Шри-Ланки потребовали у владельца сгоревшего у ее берегов судна $40 млн компенсации
Источник материала: ОНТ
Генеральный прокурор Шри-Ланки выступил с данным требованием и направил юристам компании X-Press Feeders все необходимые документы,
Судно, которое
Власти страны всё ещё проводят расследование и продолжают оценку ущерба. Предполагается, что сумма, запрошенная в качестве компенсации, сможет восполнить затраты на спасательные работы.
В результате возгорания судна X-Press Pearl сотни тонн нефти, топливных отходов и химикатов, которые перевозились на борту, попали в море, а позднее загрязнили и пляжи.
Фото: Twitter
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Генеральный прокурор Шри-Ланки выступил с данным требованием и направил юристам компании X-Press Feeders все необходимые документы, передает «Интерфакс. Судно, которое...
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