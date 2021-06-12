Власти Шри-Ланки потребовали у владельца сгоревшего у ее берегов судна $40 млн компенсации

Источник материала: ОНТ

Генеральный прокурор Шри-Ланки выступил с данным требованием и направил юристам компании X-Press Feeders все необходимые документы, передает «Интерфакс.

Судно, которое загорелось 20 мая было потушено только через две недели. Пожар стал настоящей экологической катастрофой для островного государства.

Власти страны всё ещё проводят расследование и продолжают оценку ущерба. Предполагается, что сумма, запрошенная в качестве компенсации, сможет восполнить затраты на спасательные работы.





В результате возгорания судна X-Press Pearl сотни тонн нефти, топливных отходов и химикатов, которые перевозились на борту, попали в море, а позднее загрязнили и пляжи.

Фото: Twitter

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