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Как распознать у себя обсессивно-компульсивное расстройство и справиться с ним? Рассказывает психолог
Источник материала: ОНТ
Как побороть обсессивно-компульсивное расстройство в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала психолог, специалист по лечению тревожных расстройств Елена Пертель.
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – это тревожно расстройство, при котором человека преследуют навязчивые мысли (обсессии) и следующие за ними навязчивые действия (компульсии).
Чтобы справиться с этим состоянием, лучше всего обратиться к специалисту, но если помощь нужна моментальная, то можно это сделать и самому.
Психолог привела пример из детства. Если вас очень сильно пугает в темноте «непонятная рука, выглядывающая из шкафа», то можно всю ночь бояться и провести под одеялом, а можно встать, включить свет и убедиться, что это просто вешалка.
Подробности – в видео.
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Как распознать у себя обсессивно-компульсивное расстройство и справиться с ним? Рассказывает психолог
Как побороть обсессивно-компульсивное расстройство в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала психолог, специалист по лечению тревожных расстройств Елена...
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