Как распознать у себя обсессивно-компульсивное расстройство и справиться с ним? Рассказывает психолог

Источник материала: ОНТ

Как побороть обсессивно-компульсивное расстройство в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала психолог, специалист по лечению тревожных расстройств Елена Пертель.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – это тревожно расстройство, при котором человека преследуют навязчивые мысли (обсессии) и следующие за ними навязчивые действия (компульсии).

Чтобы справиться с этим состоянием, лучше всего обратиться к специалисту, но если помощь нужна моментальная, то можно это сделать и самому.

«Нужно предложить человеку проследить тревожную мысль. Когда один раз мозг проиграет самую страшную картинку, он успокоится на какую-то долю, потому что ему будет казаться, что это уже произошло и уровень тревоги снизится», – сказала Елена Пертель.

Психолог привела пример из детства. Если вас очень сильно пугает в темноте «непонятная рука, выглядывающая из шкафа», то можно всю ночь бояться и провести под одеялом, а можно встать, включить свет и убедиться, что это просто вешалка.

Подробности – в видео.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram