Обычная «посиделка» на кухне превратилась в циничное убийство в Солигорске

Источник материала: ОНТ

Белорусы славятся своим гостеприимством. Толерантность, отзывчивость, добродушие и безотказность. Однако некоторые гости злоупотребляют всеми этими качествами. Иначе почему обычная «посиделка» на кухне превратилась в циничное убийство?



Именно тогда друг и заволнуется. Сядет на автобус и отправится к соседу. Зайдёт в открытую дверь квартиры и остолбенеет. Потому что увидит, что хозяин квартиры лежит в одежде в ванне и вода включена. Он сразу же вызовет милицию и бригаду скорой.

Вскрытие показало, что у него переломанные рёбра. То есть от ударов даже в почки. Пару почек было у него отбито полностью, все внутренности и череп поломанный. Милиция начнёт отработку сразу нескольких версий и установит, что к совершению данного преступления были причастны двое жителей Солигорска – мужчина 79-го года рождения и девушка 90-го года рождения.

Именно с ними жертва и познакомилась накануне. Сначала хозяин пригласит к себе только девушку. Но в разгар застолья к ним присоединится и сожитель гостьи.

В какой-то момент спиртное закончилось, хотелось продолжения. У потерпевшего стали требовать пин-код от карточки. Предположительно, хозяин дома ответил отказом. В результате чего и разгорелся конфликт. Гости начнут избивать его, а после (уже бездыханное тело) перенесут ванну. И попытаются скрыть следы преступления. Они включили кипяток, посчитали, что те телесные повреждения, которые были на нём, сойдут и их нельзя будет обнаружить.

Уверенные в собственной безнаказанности и продуманности, гости устроят «генеральную уборку». Заодно заберут с собой даже продукты из холодильника и два халата. Вину признавали неохотно, бесконечно путаясь в показаниях. На данный момент они задержаны по подозрению в совершении преступления, с ними проведены следственные действия, допросы, проверки показаний на месте.

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