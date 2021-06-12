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Вода за неделю унесла жизни нескольких человек: 14-летнего мальчика, 22-летнего молодого человека и 13-летней девочки
Источник материала: ОНТ
Опасная вода. Которая за последнюю неделю в разных регионах страны унесла жизни нескольких человек. Малоритский район – 14-летний мальчик. Барановичи – 22-летний молодой человек. Крупский район – 13-летняя девочка. Все службы призывают родителей проинструктировать детей. Потому что именно эти знания могут помочь избежать трагедии.
Юрий с детьми в то утро отправились к дедушке. Но дорогу перегородили девчонки на велосипедах.
Сначала он бросит взгляд на озеро – и не поймёт: водная гладь была совершенно спокойна. А потом бросится к дамбе. Если это правда, то счёт идёт на секунды. На помощь стали сбегаться люди. Вызвали скорую и спасателей МЧС.
Девочку поочерёдно реанимировали и спасатели, и врачи. Выкачивая из ребёнка воду и пытаясь вдохнуть в неё жизнь. Юрий говорит, сердце девочки в тот момент ещё билось. Мужчина смог извлечь из воды тело девочки, но уже без признаков жизни, несмотря на все усилия бригады скорой медицинской помощи, девочка скончалась по дороге в больницу.
По факту гибели ребёнка проводится проверка. А всем родителям необходимо ещё раз проверить своих детей на готовность к самостоятельному отдыху. Ведь эта девочка тоже просто гуляла с сестрой и подружкой. Но оказалась на дне озера.
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Вода за неделю унесла жизни нескольких человек: 14-летнего мальчика, 22-летнего молодого человека и 13-летней девочки
Опасная вода. Которая за последнюю неделю в разных регионах страны унесла жизни нескольких человек. Малоритский район – 14-летний мальчик. Барановичи – 22-летний...
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