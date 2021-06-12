ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вода за неделю унесла жизни нескольких человек: 14-летнего мальчика, 22-летнего молодого человека и 13-летней девочки

12.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вода за неделю унесла жизни нескольких человек: 14-летнего мальчика, 22-летнего молодого человека и 13-летней девочки

Опасная вода. Которая за последнюю неделю в разных регионах страны унесла жизни нескольких человек. Малоритский район – 14-летний мальчик.  Барановичи – 22-летний молодой человек. Крупский район – 13-летняя девочка. Все службы призывают родителей проинструктировать детей. Потому что именно эти знания могут помочь избежать трагедии. 


Юрий с детьми в то утро отправились к дедушке. Но дорогу перегородили девчонки на велосипедах. 

Сначала он бросит взгляд на озеро – и не поймёт: водная гладь была совершенно спокойна. А потом бросится к дамбе. Если это правда, то счёт идёт на секунды. На помощь стали сбегаться люди. Вызвали скорую и спасателей МЧС. 

Девочку поочерёдно реанимировали и спасатели, и врачи. Выкачивая из ребёнка воду и пытаясь вдохнуть в неё жизнь. Юрий говорит, сердце девочки в тот момент ещё билось. Мужчина смог извлечь из воды тело девочки, но уже без признаков жизни, несмотря на все усилия бригады скорой медицинской помощи, девочка скончалась по дороге в больницу.

По факту гибели ребёнка проводится проверка. А всем родителям необходимо ещё раз проверить своих детей на готовность к самостоятельному отдыху. Ведь эта девочка тоже просто гуляла с сестрой и подружкой. Но оказалась на дне озера.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасная вода. Которая за последнюю неделю в разных регионах страны унесла жизни нескольких человек. Малоритский район – 14-летний мальчик.  Барановичи – 22-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Молодечно после столкновения с лосем погиб байкер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by